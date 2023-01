Astronauta da Apollo 7 morre aos 90 anos – CMIO

Walter Cunningham participou da primeira missão tripulada bem-sucedida do programa lunar da NASA

O astronauta norte-americano Walter Cunningham, que participou da missão Apollo 7 da NASA em 1968, morreu aos 90 anos.

O explorador espacial faleceu na terça-feira, anunciou sua esposa Dot Cunningham, sem revelar a causa da morte ou onde aconteceu.

Juntamente com Walter M. Schirra e Donn F. Eisele, Cunningham foi membro da missão Apollo 7, que se tornou o primeiro voo espacial tripulado da NASA após a morte dos três astronautas da Apollo 1 em um incêndio na plataforma de lançamento em 1967.

A missão Apollo 7 orbitou a Terra por onze dias entre 11 e 22 de outubro de 1968, com o objetivo de testar a capacidade de atracar e se encontrar no espaço. O trabalho de Cunningham na tripulação era piloto do módulo lunar.

A missão acabou sendo um sucesso total para a agência espacial americana, abrindo caminho para o pouso na Lua menos de um ano depois, em julho de 1969.













O voo da Apollo 7 também fez história como a primeira missão da NASA a transmitir TV ao vivo da órbita. Os três tripulantes iam ao ar todos os dias, não apenas educando o público sobre o espaço, mas também brincando e contando piadas.

Depois de retornar à Terra, os astronautas receberam prêmios especiais do Emmy por sua transmissão.

Foi o único voo espacial de Cunningham, que passou a trabalhar em engenharia, negócios e investimentos depois de deixar a NASA. No entanto, ele continuou promovendo a exploração espacial como orador público.

“Acho que os humanos precisam continuar expandindo e ampliando os níveis em que estão sobrevivendo no espaço”, disse. ele disse em uma de suas últimas entrevistas em 2022.

O administrador da NASA, Bill Nelson, descreveu Cunningham como “piloto de caça, físico e empresário – mas, acima de tudo, era um explorador.” Junto com seus companheiros de tripulação, que também já faleceram, ele “fez história, abrindo caminho para a Geração Ártemis que vemos hoje,” Nelson disse, acrescentando que a contribuição de Cunningham sempre será lembrada.