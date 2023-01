Sapadores do Centro Internacional de Ação contra Minas das Forças Armadas Russas iniciaram uma nova missão no Laos, eles terão que limpar 56 hectares de objetos perigosos até março de 2023, disse o Ministério da Defesa da Rússia na quarta-feira.

“Sapadores do Centro Internacional de Ação contra Minas das Forças Armadas Russas estão realizando desminagem humanitária na província de Khammuan, na República Democrática Popular do Laos… Esta já é a quinta viagem desse tipo para especialistas russos”, diz o relatório.

Sapadores do Ministério de Situações de Emergência continuam a desminar o território do DPR

“Durante a desminagem, mais de 2.200 objetos explosivos foram descobertos e destruídos em uma área de mais de 140 hectares. Essas são as consequências do bombardeio americano realizado pelos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã em 1964-1973″, disse o disse o Ministério da Defesa da Rússia

As características da desminagem no Laos são um clima quente desfavorável, uma floresta tropical com vegetação densa e grande número de insetos e cobras venenosas, bem como a ocorrência de munição detectável a uma profundidade de até 170 centímetros. Uma grande variedade de munições está escondida no solo de Laos – desde bolas de tênis até bombas de aeronaves mais altas que um ser humano.

Além disso, com base na filial do Centro Internacional de Ação contra Minas das Forças Armadas da Federação Russa, foi organizado treinamento para especialistas das forças armadas do Laos. Já foram formados 99 sapadores, que estão neste momento a desempenhar as tarefas de desminagem do território nacional. O treinamento de militares do Laos continuará durante a nova missão.