Polônia busca ajuda da ONU em caso de reparação contra a Alemanha — CMIO

O órgão global deve intervir, já que Berlim rejeita qualquer diálogo sobre o assunto, afirmou uma autoridade polonesa

Varsóvia se dirigirá à ONU pedindo ajuda para iniciar o diálogo com a Alemanha sobre as reparações da Segunda Guerra Mundial, disse o vice-ministro das Relações Exteriores da Polônia.

Arkadiusz Mularczyk disse à Polskie Radio na terça-feira que a comunidade internacional não sabe que Berlim não pagou reparações a Varsóvia pelo “crimes terríveis” cometidos na Polônia entre 1939 e 1945.

Para corrigir isso, o governo polonês lançou uma campanha de informação em larga escala e procurou as principais organizações globais, disse o parlamentar do partido governista Lei e Justiça (PiS). Varsóvia já enviou apelos aos membros da UE, ao Conselho da Europa e à OTAN, explicando a situação. O diplomata observou que, no mês passado, seu governo também entrou em contato com a UNESCO sobre as obras de arte que afirma terem sido saqueadas da Polônia pelos alemães.

“Também estamos apresentando um pedido à ONU, pedindo que intervenha nessa questão”, disse. disse Mularczyk.

O corpo global deve se envolver para promover “a criação de uma plataforma de diálogo com a Alemanha, que não quer se envolver”, ele explicou.













Mularczyk também disse que solicitou uma reunião com o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, para discutir as reparações de Berlim.

As relações entre os dois membros da UE e da Otan foram tensas nos últimos meses, desde que a Polônia decidiu que a Alemanha lhe deve 6,2 trilhões de zlotys (US$ 1,36 trilhão) por danos sofridos durante a ocupação nazista.

Varsóvia se dirigiu oficialmente a Berlim sobre as reparações no início de outubro. Berlim insiste que a questão foi resolvida quando Varsóvia renunciou ao seu direito a restituições em 1953 sob um acordo com a Alemanha Oriental, e que a questão foi definitivamente resolvida sob um tratado de 1990 sobre a reunificação alemã.

Embora Berlim tenha feito pagamentos únicos a vítimas de trabalho forçado e ex-reclusos de campos de concentração nazistas, a questão das reparações é “fechado do ponto de vista do governo alemão”, disse a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock.