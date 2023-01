Retorno de Lula fortalece conjunto da América Latina para 2023, diz pesquisador

“A América Latina para negociar com o mundo precisa negociar de maneira unitária, conjunta. Se negociar país por país, separado, seu poder de barganha é muito, muito diminuto, relatou. Se conseguir negociar de maneira coletiva com a União Europeia [UE], com a China , com os Estados Unidos , ela tem muito, mas muito maior capacidade de resultados positivos do que seus países negociarem separados. Então, acho que com o retorno do Brasil abre-se uma grande possibilidade da América Latina negociar em um patamar mais elevado com as grandes forças do mundo “, afirma.