O porta-voz da Câmara em apuros afirma o apoio de Trump – CMIO

O ex-presidente se recusou a endossar McCarthy na terça-feira, dizendo que iria “ver o que acontece”.

O deputado republicano Kevin McCarthy prometeu permanecer na corrida para presidente da Câmara, apesar de perder vários votos para o cargo, alegando que tem o apoio do ex-presidente Donald Trump, mesmo depois que o ex-líder sinalizou que pode retirar seu apoio.

Dirigindo-se a repórteres no Capitólio na noite de terça-feira após uma reunião privada com aliados republicanos, McCarthy foi questionado se ainda tinha o endosso de Trump para o cargo de presidente da Câmara, respondendo “Oh sim.”

“Trump já reiterou seu apoio; Eu conversei com ele esta noite,” ele disse.

No entanto, durante uma entrevista à NBC News no início do dia, Trump não se comprometeu em seu endosso a McCarthy, que ele anunciou pela primeira vez antes das eleições de meio de mandato em novembro e reiterou novamente no mês passado.













“Tenho todo mundo me ligando querendo meu apoio. Mas vamos ver no que dá e vamos… Tenho todo mundo ligando, querendo meu apoio. Isso é tudo o que posso dizer. Mas vamos ver o que acontece. Vamos ver como tudo funciona”, Trump disse quando perguntado sobre o republicano da Califórnia.

McCarthy assumiu como líder da maioria na Câmara depois que o Partido Republicano retomou o controle do Congresso após as eleições intermediárias e estava prestes a se tornar presidente da Câmara, com legisladores reunidos na terça-feira para preencher o cargo. Devido à oposição de 20 republicanos insurgentes, no entanto, ele não conseguiu obter a maioria em três votos separados, com membros rivais do Partido Republicano se unindo em torno do deputado de Ohio, Jim Jordan.

Os democratas, por sua vez, votaram unanimemente no líder da minoria, o deputado Hakeem Jeffries, que recebeu 212 votos contra 202 de McCarthy, embora nenhum dos dois tenha conseguido a maioria.

Com a Câmara baixa ainda precisando de um orador, o Congresso se reunirá novamente na quarta-feira para outra rodada de votações, embora ainda não se saiba como o impasse entre os republicanos será resolvido.