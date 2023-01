Crescem as exportações russas de eletricidade para a Ásia – ministro – CMIO

Estima-se que os suprimentos para China e Mongólia tenham aumentado 20% este ano, diz Nikolay Shulginov

O fornecimento de eletricidade da Rússia para a China e a Mongólia terá um salto geral de 20% até o final deste ano, disse o ministro da Energia, Nikolay Shulginov.

Estimativas da gigante russa de energia Inter RAO sugerem que o país forneceu um recorde de 4,4 a 4,5 bilhões de quilowatts-hora (kWh) de energia elétrica para a China em 2022. Os dados mostram que o consumo de eletricidade da China aumentou em dezembro devido ao clima mais frio. Isso também aumentou a demanda por carvão e gás para aquecimento.

“Este ano [2022] podemos falar sobre o crescimento da direção leste [electricity] as exportações, ou seja, as exportações totais para China e Mongólia aumentaram 20%, e haverá um aumento de cerca de 16% para a China até o final do ano”, Shulginov revelou na semana passada em entrevista ao canal de TV Rossiya-24.

Os dados da Inter RAO mostram que o volume de fornecimento de eletricidade para a China no ano passado foi de 3,97 bilhões de kWh, 29,9% a mais que em 2020. As exportações para a Mongólia em 2021 subiram para 0,49 bilhão de kWh, um aumento de 55,9% em termos anuais.

A Inter RAO fornece eletricidade para a China por meio de três linhas de transmissão capazes de fornecer até 7 bilhões de quilowatts-hora de energia elétrica por ano.

Nos últimos 30 anos, desde que começou a comprar eletricidade da Rússia, a China importou mais de 30.000 GWh. A energia é usada nas três províncias do nordeste de Liaoning, Heilongjiang e Jilin.

