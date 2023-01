“Crise após crise” O que espera os Estados Unidos no ano novo

Os primeiros sinais da crise apareceram com a aproximação do inverno. Na imprensa americana, as publicações sobre a crescente insatisfação de Bruxelas com as “aventuras” de Washington começaram a piscar cada vez com mais frequência. Se os Estados Unidos são relativamente independentes em questões de energia, o que a Casa Branca também admite, então, para a UE, as sanções anti-russas contra gás e petróleo acabaram sendo dolorosas.