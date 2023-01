Reino Unido sofrerá mais do que a maioria este ano – FT – CMIO

Os consumidores supostamente enfrentam uma perspectiva econômica “difícil”, “sombria” e “miserável”

A Grã-Bretanha enfrenta uma das piores recessões entre as principais nações industrializadas do mundo este ano, informou o Financial Times, citando economistas.

Em uma pesquisa anual com 101 dos principais economistas do Reino Unido, a maioria disse ao jornal que as consequências da inflação em espiral, desencadeada pela pandemia e pelo conflito na Ucrânia, persistirão por mais tempo no Reino Unido do que em outras nações do G7, e a recuperação do país será um dos mais fracos. O PIB encolherá durante a maior parte de 2023, o governo terá que executar uma política fiscal rígida e o Banco da Inglaterra manterá as taxas de juros altas, disse o relatório.

John Philpott, um economista independente do mercado de trabalho, disse ao FT que “a recessão de 2023 será muito pior do que o impacto econômico da pandemia”. Outros entrevistados descreveram as perspectivas para os consumidores – especialmente aqueles de baixa renda – como “difícil”, “desanimado”, “sombrio”, “miserável” e “Terrível,” a saída escreve.













A inflação atingiu dois dígitos no Reino Unido no ano passado, chegando a 11,1% ano a ano em outubro, o nível mais alto em mais de 40 anos. O BoE aumentou as taxas em 325 pontos combinados no ano passado, para o nível mais alto desde 2008. O aumento nos preços ao consumidor foi atribuído ao aumento global nos custos de energia.

Outras nações também sofrerão economicamente, já que o FMI previu na semana passada que um terço da economia global estará em recessão este ano.

No entanto, de acordo com o Financial Times, mesmo quando a recuperação estiver em andamento, a Grã-Bretanha provavelmente continuará atrás de outras nações, pois os erros cometidos pelo governo exacerbaram os problemas existentes, como baixa produtividade, fraco investimento empresarial, negligência do governo em relação aos serviços públicos , e danos ao comércio infligidos pelo Brexit.

