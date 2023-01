Twitter anuncia decisão sobre anúncios políticos — CMIO

A plataforma de Elon Musk se juntará novamente a outros gigantes da mídia social ao permitir conteúdo político em anúncios

O Twitter deve relaxar sua proibição de publicidade política, dizendo que a mudança de política entrará em vigor nas próximas semanas. O anúncio segue relatos de um êxodo de anunciantes do site após a aquisição multibilionária de Musk no ano passado.

A conta Twitter Safety da plataforma destacou a decisão na terça-feira, observando que em breve “alinhar nossa política de publicidade com a da TV e outros meios de comunicação” sobre material político.

“Hoje, estamos flexibilizando nossa política de anúncios para anúncios baseados em causas nos EUA. Também planejamos expandir a publicidade política que permitimos nas próximas semanas”, isto disseadicionando “Acreditamos que a publicidade baseada em causas pode facilitar a conversa pública sobre tópicos importantes.”

O Twitter inicialmente proibiu algumas formas de anúncios políticos em 2019 – antes da aquisição da empresa por Musk em outubro passado – quebrando posições com outros sites importantes como Facebook, Instagram e YouTube. Na época, o Twitter defendia que a influência política não deveria ser comprada, mas conquistada por meio do interesse público sincero. No entanto, como o novo proprietário do site, Musk pressionou para reduzir as restrições de conteúdo, prometendo tornar o Twitter um refúgio para a liberdade de expressão enquanto introduz uma série de mudanças nas políticas.













A decisão de retomar os anúncios políticos pode ser parte dos esforços para abrir novos negócios, já que o Twitter perdeu cerca de metade de seus 100 principais anunciantes e um punhado de pequenos desde que Musk assumiu. Não está claro se essas empresas retornarão, já que várias empresas disseram que pausariam seus anúncios temporariamente, algumas citando preocupações com o suposto crescimento do discurso de ódio na plataforma sob a liderança de Musk.

Embora os detalhes exatos da próxima mudança de regra permaneçam incertos, o Twitter disse que “primeiro, certifique-se de que nossa abordagem de revisão e aprovação de conteúdo proteja as pessoas” antes que qualquer alteração seja feita, acrescentando que revelará mais sobre a mudança nas próximas semanas.