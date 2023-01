Palestinos acusam ministro israelense de ‘ataque’ a local sagrado – CMIO

O ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, entrou no Monte do Templo na terça-feira, provocando condenação internacional

A Autoridade Palestina e vários estados árabes condenaram o novo ministro da segurança nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, por entrar no disputado complexo do Monte do Templo em Jerusalém.

Ben-Gvir fez uma visita de 15 minutos ao local na terça-feira, apesar de relatos anteriores da mídia israelense sugerirem que ele adiaria a viagem após uma reunião com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu na segunda-feira.

O Ministério das Relações Exteriores da Palestina disse que “condena veementemente o ataque à Mesquita de Al-Aqsa pelo ministro extremista Ben-Gvir e vê isso como uma provocação sem precedentes e uma perigosa escalada do conflito.”

“Netanyahu é responsável por este ataque a Al-Aqsa”, acrescentou o ministério.

Situado em uma colina em Jerusalém, o Monte do Templo é o local mais sagrado do judaísmo. É também a localização da Mesquita Al-Aqsa, o terceiro local mais sagrado da fé islâmica. Israel tomou o complexo da Jordânia durante a Guerra dos Seis Dias de 1967, mas permitiu que os jordanianos mantivessem a autoridade religiosa ali. Como tal, enquanto o Monte do Templo é patrulhado pela polícia israelense, os judeus só podem entrar durante determinados horários e não podem orar enquanto estiverem no local.













O topo da colina costuma ser palco de confrontos entre judeus e muçulmanos, que afirmam que a Mesquita de Al-Aqsa tem jurisdição sobre todo o local. Oficiais israelenses invadiram a mesquita em abril, depois que palestinos os atiraram com pedras e fogos de artifício.

O governo jordaniano denunciou Ben-Gvir “tempestade” do site, descrevendo-o como “uma violação de sua santidade”, informou a Reuters. A Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos – o último dos quais normalizou as relações com Israel em 2020 – também condenaram a visita, ambos usando a palavra “tempestade”.

O Hamas, o grupo militante palestino, descreveu a visita como uma “detonador,” e prometeu responder, informou o Times of Israel.

Falando aos repórteres após sua visita, Ben-Gvir não se desculpou. “O Monte do Templo é o lugar mais importante para o povo de Israel,” ele disse. “Mantemos a liberdade de movimento para muçulmanos e cristãos, mas os judeus também sobem ao local, e aqueles que fazem ameaças devem ser tratados com mão de ferro.”

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Israel sinaliza mudança de política para a Ucrânia

Ben-Gvir lidera o partido ‘Poder Judaico’, uma das várias facções linha-dura que se aliaram a Netanyahu no mês passado para garantir ao primeiro-ministro um sexto mandato. Os radicais dentro do governo de Netanyahu já pressionaram o primeiro-ministro a conceder privilégios controversos aos judeus ultraortodoxos de Israel, e a última façanha de Ben-Gvir supostamente levou Netanyahu a adiar uma próxima visita aos Emirados Árabes Unidos.

Funcionários israelenses, no entanto, disseram ao site de notícias Ynet que o adiamento não teve nada a ver com a visita de Ben-Gvir ao Monte do Templo.