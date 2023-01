China ameaça retaliação por discriminação de Covid – CMIO

Novas restrições pandêmicas a viajantes da China são motivadas pela política sobre a ciência, disse Pequim

A China prometeu tomar contramedidas depois que os Estados Unidos e outros países endureceram suas regras do Covid-19 para aqueles que viajam da China. As novas restrições seguem a decisão de Pequim de facilitar suas próprias políticas de saúde em casa.

Questionado sobre as medidas da pandemia durante uma coletiva de imprensa na terça-feira, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Mao Ning, observou que, embora muitos países tenham respondido “calorosamente” às regras relaxadas da Covid na China, outros reagiram com “desproporcional” e “inaceitável” restrições.

“Estamos prontos para intensificar a comunicação com o restante da comunidade internacional e trabalhar juntos para prevalecer sobre a Covid. Enquanto isso, não acreditamos que as medidas de restrição de entrada que alguns países adotaram contra a China sejam baseadas na ciência ”, ela disse. “Rejeitamos firmemente o uso de medidas da Covid para fins políticos e tomaremos as medidas correspondentes em resposta a situações variadas com base no princípio da reciprocidade.”













A Austrália se tornou uma das últimas a adotar novas medidas contra viajantes da China no domingo, exigindo testes Covid-19 negativos 48 horas antes de sua partida, a partir de 5 de janeiro. Os parlamentares da oposição condenaram a medida, citando recomendações do diretor médico Paul Kelly , que argumentou que não havia convencimento “razão de saúde pública” para as novas restrições.

Outros países, como EUA, Itália, França e Grã-Bretanha, impuseram regras semelhantes nos últimos dias, enquanto a Comissão Europeia da UE disse que um “esmagadora maioria” dos 27 membros do bloco gostariam de seguir o exemplo. Os requisitos de teste e quarentena também foram introduzidos em outros lugares da Ásia, incluindo Japão, Índia e Malásia.

Durante sua coletiva de imprensa diária em Washington na terça-feira, a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, foi convidada a comentar sobre a decisão de Pequim. “retórica afiada” sobre as restrições. Ela insistiu que havia “sem motivo para retaliação” e que os países estavam apenas tomando “medidas de saúde prudentes para proteger seus cidadãos”, alegando que as apólices são baseadas em “saúde pública e ciência”.

O governo chinês não especificou como poderia retaliar à onda de novas medidas da Covid e ainda não anunciou nenhuma nova regra de viagem própria, mas acusou anteriormente as nações ocidentais de tentar “sabotar os três anos de esforços de controle da Covid-19 da China e atacar o sistema do país”. Após várias rodadas de bloqueios pesados ​​e uma política de Covid-zero mais longa, Pequim abandonou muitas de suas restrições pandêmicas no mês passado e está avançando com uma reabertura há muito esperada.