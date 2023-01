Após novo teste de míssil de Pyongyang, Biden terá visita do premiê do Japão à Casa Branca

Em meio ao aumento das tensões regionais, incluindo a ampliação do investimento japonês no setor militar, o líder norte-coreano, Kim Jong-un, anunciou, no final de dezembro do ano passado, o estabelecimento do reforço da defesa do país em 2023. Segundo Pyongyang, a decisão estaria ligada às mudanças no cenário internacional e na península coreana.