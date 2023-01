Documentos revelam como ‘Russiagate’ foi usado para censurar o Twitter – CMIO

Documentos internos do Twitter divulgados na terça-feira mostram como a plataforma de mídia social foi pressionada a seguir o exemplo da comunidade de inteligência dos EUA sobre a censura em 2017. Democratas importantes no Congresso dos EUA, uma universidade britânica e dois meios de comunicação – Politico e BuzzFeed – desempenharam um papel papel importante no processo, que girava em torno da teoria da conspiração ‘Russiagate’, de acordo com a pesquisa de Matt Taibbi.

Em um padrão estabelecido em apenas seis semanas, de agosto a outubro de 2017, o Twitter deixou de estar no radar de ninguém para concordar em receber ordens de espiões dos EUA sobre quem censurar, escreveu Taibbi no Substack.

“Ameaças do Congresso vieram primeiro, depois uma onda de manchetes ruins (inspiradas por vazamentos de comitês do Congresso) e, finalmente, uma série de demandas de moderação vindas de fora”, ele adicionou.

Em um tweet de 30 fioTaibbi mostrou e-mails e outros documentos internos que obteve, graças ao novo dono do Twitter, Elon Musk.

Os democratas acusaram a Rússia de ajudar Donald Trump a derrotar Hillary Clinton nas eleições presidenciais de 2016 nos Estados Unidos. A alegação de que Trump tinha laços com Moscou foi uma “dossiê” fabricado por um espião britânico. A partir daí, eles insinuaram que o WikiLeaks publicando documentos internos do DNC e e-mails pessoais da campanha de Clinton tinha algo a ver com Moscou, enquanto “bots e trolls russos” postou “desinformação” nas redes sociais que de alguma forma prejudicaram as eleições.

Em agosto de 2017, o Facebook estava expurgando contas acusadas de serem “ligado à Rússia”. Despreocupado, o Twitter enviou uma lista de 22 “possível” As contas russas ao Comitê de Inteligência do Senado, apenas para serem denunciadas pelo senador Mark Warner, da Virgínia, o democrata mais graduado.













No final de setembro, o vice-presidente de políticas públicas do Twitter, Colin Crowell, era aviso este “A Warner tem incentivo político para manter esse assunto no topo das notícias, manter pressão sobre nós e [the] resto da indústria para continuar produzindo material para eles.” Crowell também observou que os democratas estavam “pegando dicas de Hillary Clinton,” e que apenas Warner e seu colega da Câmara, o congressista Adam Schiff, estavam buscando comentários de empresas de mídia social.

Enquanto isso, como disse Taibbi, “uma torrente de histórias provenientes do [committee] derramou nas notícias”, enquanto vários senadores – incluindo Warner, mas também John McCain, um republicano anti-Trump do Arizona – propuseram projetos de lei que teriam reprimido as mídias sociais.

UMA “Força Tarefa da Rússia” criado pelo Twitter em 2 de outubro encontrado “nenhuma evidência de uma abordagem coordenada” até 13 de outubro. O relatório final sobre 23 de outubro encontrado “32 contas suspeitas e apenas 17 delas estão conectadas com a Rússia.” Desses, apenas dois gastaram algo próximo a US$ 10.000 em publicidade – e um deles foi RT.

O Diretor de Políticas Carlos Monje admite em 18 de outubro memorando este “nossa política de anúncios e alterações de produtos são um esforço para antecipar a supervisão do Congresso.” Uma dessas mudanças foi a proibição de 26 de outubro de publicidade por RT e Sputnik.













Um e-mail interno de 22 de novembro acusa o Comitê de Inteligência do Senado de vazar o relatório interno do Twitter para a mídia. Uma história do Politico acusando o Twitter de excluir arquivos é seguida por um artigo do BuzzFeed alegando uma rede de bots em alemão com “sinais de estar conectado à Rússia.” O comitê exige um relatório baseado na história, que Yoel Roth, do Twitter, escreve obedientemente.

“Você pode ver como a ameaça cibernética russa foi essencialmente criada, com a pressão política e da mídia servindo como o motor inflando algo que o Twitter acreditava ser insignificante e descoordenado em dimensões massivas”, disse. Taibi escreveu.

Tudo isso resulta na instruções internas banir qualquer coisa “identificado pela comunidade de inteligência dos EUA como uma entidade patrocinada pelo estado conduzindo operações cibernéticas.” Foi o primeiro passo no processo que acabaria levando o FBI e a Casa Branca de Biden a dizer ao Twitter exatamente quem censurar.