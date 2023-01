Mídia: um caso foi aberto na Romênia por causa da imagem dos militares russos

A polícia lançou uma investigação com base nos vídeos que apareceram no espaço público. O vídeo mostra que os habitantes da comuna romena transformaram tratores e carros em “bombardeiros” e “veículos blindados” com as letras Z ao lado. Os organizadores disseram que não apoiam a Rússia , mas querem chamar a atenção para a situação na Ucrânia desta forma.