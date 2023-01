Foguete é lançado de Gaza contra Israel após polêmica envolvendo o Monte do Templo

O incidente foi relatado depois que o ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben Gvir, fez uma visita ao Monte do Templo , que abriga a Mesquita de Al-Aqsa. Jordânia, Catar, Turquia e outros países do Oriente Médio condenaram a iniciativa de Ben Gvir .

Segundo o jornal Times of Israel, moradores de cidades próximas à fronteira de Gaza relataram ter ouvido uma grande explosão no momento em que o foguete atingiu o solo . Não houve reinvindicação imediata de nenhum dos grupos baseados em Gaza pelo disparo.

As Forças de Defesa de Israel disseram que o projétil caiu dentro da Faixa de Gaza, aparentemente sem causar ferimentos ou danos. As sirenes de foguetes não soaram nas comunidades israelenses.

A visita de Itamar Ben Gvir gerou uma onda de críticas internacionais e ameaças de retaliação de governantes do enclave costeiro e do grupo Hamas, considerado terrorista pelas autoridades de Israel.

O lançamento do foguete ocorreu depois que o Hamas alertou que a visita de Ben Gvir ao Monte do Templo seria um “detonador” para uma nova escalada. Ben Gvir e seu partido rejeitaram repetidamente as ameaças do Hamas.