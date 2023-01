Alberto Fernández pede impeachment de juízes da suprema corte do país

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, pediu nesta terça-feira (3) a abertura de um processo de mais alta corte do país.

O documento pedindo a abertura do processo foi publicado por Fernández em suas redes sociais. Junto com o presidente, assinam o documento governadores de 12 das 24 províncias argentinas.

He firmado, junto a los gobernadores y gobernadoras, el pedido de juicio político al presidente de la CSJN, Horacio Rosatti, por haber incurrido en forma reiterada en conductas que configuran la causal de mal desempeño en sus funciones prevista en el art. 53 de la Constitución ⬇️ pic.twitter.com/USZkqnt7eV

Assinei, juntamente com os governadores e governadoras, o pedido de cassação do presidente da CSJN, Horacio Rosatti, por ter reiteradamente praticado conduta que configura causa de mau desempenho de suas funções previstas no art. 53 da Constituição.