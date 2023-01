A Casa Branca anunciou a intenção de Biden de concorrer a um segundo mandato

Jean-Pierre acrescentou que, com base em sua própria experiência de trabalho, o governo não anteciparia “nenhum anúncio” a esse respeito.

No domingo, o jornal Politico, citando fontes, informou que Biden ainda não tomou uma decisão sobre se concorrerá à presidência em 2024. Durante as férias em Santa Cruz, nas Ilhas Virgens Americanas, o chefe de Estado discutiu o assunto com familiares, amigos e um pequeno grupo de aliados políticos, segundo a publicação.