Oficial iraniano baleado no aniversário de Soleimani – mídia local – CMIO

Qasim Fathullahi, um comandante Basij local da Guarda Mohammad Rasulullah da Grande Teerã, foi baleado quatro vezes do lado de fora de sua casa na terça-feira, segundo a mídia iraniana. Mais tarde, ele sucumbiu aos ferimentos. O tiroteio de Fathullahi, que foi descrito como um ataque terrorista, ocorre no terceiro aniversário do assassinato do general iraniano Qassem Soleimani por um drone americano.

Fathullahi era comandante da base de segurança no bairro de Mokhtari, no sul de Teerã, segundo a agência de notícias Tasnim. Sua unidade é uma antiga formação militar do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) que foi fundida com a milícia Basij em 2008 e encarregada da segurança na capital iraniana.

Nenhum grupo assumiu a responsabilidade pelo tiroteio ainda. O ataque a Fathullahi aconteceu à noite, após um dia de comemorações em todo o Irã pelo comandante da Força Quds do IRGC, Soleimani, morto no Iraque em 2020.













Soleimani estava visitando o comandante da milícia iraquiana Abu Mahdi al-Muhandis quando seu veículo foi alvo de um drone de ataque dos EUA fora do Aeroporto Internacional de Bagdá. Donald Trump, o presidente dos EUA na época, assumiu a responsabilidade pelo assassinato. Teerã retaliou disparando dezenas de mísseis contra bases que hospedam militares americanos no Iraque.

Grandes multidões se reuniram para comemorar Soleimani na terça-feira, tanto em Teerã quanto em sua cidade natal, Kerman.

“Não esquecemos e não esqueceremos o sangue do mártir Soleimani”, O presidente Ebrahim Raisi disse à audiência em Teerã na terça-feira. “Os americanos devem saber que a vingança pelo sangue do mártir Soleimani é certa, e os assassinos e perpetradores não terão sono fácil.”

Raisi também elogiou Soleimani como “campeão da luta contra o terrorismo e a arrogância global” que “arrastou a hegemonia dos EUA na região para a derrota”.