Líder republicano sofre revés uma vez no século – CMIO

Kevin McCarthy perdeu uma votação para se tornar presidente da Câmara, depois que seus próprios colegas apoiaram candidatos alternativos

O deputado da Califórnia, Kevin McCarthy, perdeu sua candidatura para se tornar presidente da Câmara dos Representantes, depois que 19 de seus colegas republicanos votaram contra ele. Considerado muito moderado por esses republicanos dissidentes, McCarthy é o primeiro líder partidário a perder a disputa de um orador em 100 anos.

McCarthy recebeu 203 votos quando o Congresso se reuniu para escolher um presidente na terça-feira, ficando aquém dos 218 necessários para garantir a maioria. Com os republicanos detendo uma maioria de 222 a 213 cadeiras na Câmara, McCarthy poderia ter perdido os votos de apenas quatro de seus colegas e ainda assim se tornar presidente. Em vez disso, 19 republicanos votaram em outros legisladores.

Com os democratas votando quase por unanimidade, o líder da minoria, o deputado Hakeem Jeffries, ganhou mais votos – 212 – do que McCarthy.

Apesar da derrota de McCarthy, provavelmente haverá mais rodadas de votação, com o republicano da Califórnia usando o tempo intermediário para reconquistar alguns dos dissidentes. A última vez que a disputa de um orador durou mais do que uma única rodada de votação foi em 1923, quando os legisladores levaram nove votos para nomear o republicano Frederick Gillett para o cargo.













O pró-Trump ‘Freedom Caucus’ liderou a oposição a McCarthy, a quem eles consideram muito aberto para se comprometer com os democratas.

“Lutamos com a confiança do Sr. McCarthy porque, repetidamente, seus pontos de vista, suas posições, eles mudam como areia debaixo de você”, O deputado da Flórida, Matt Gaetz, um dos mais proeminentes desse grupo, disse a repórteres antes da votação. “Se você quer drenar o pântano, não pode colocar o maior jacaré no comando do exercício.”

Andy Biggs, do Arizona, ganhou dez votos dos republicanos dissidentes, enquanto Jim Jordan, de Ohio, levou seis. Embora Jordan tenha feito um discurso endossando McCarthy após a votação, pareceu ter o efeito oposto sobre os linha-dura, com Gaetz respondendo com um discurso endossando Jordan.

McCarthy disse à ABC News que a votação foi “exatamente o que pensávamos que seria,” acusando a bancada de Gaetz de “tentando lutar por seus próprios itens pessoais em vez do país.”

Sem alternativa viável, não está claro quantas rodadas de votação serão necessárias antes que um orador seja escolhido. Nenhum outro assunto da Câmara pode ocorrer até que um líder seja selecionado, o que significa que o Congresso pode parar se o Partido Republicano não resolver a dissidência em suas fileiras.