Mídia: Embaixador ucraniano criticou ministro das Relações Exteriores de Israel por conversar com Lavrov

O novo governo israelense, liderado pelo líder do Likud, Benjamin Netanyahu, foi empossado em 29 de dezembro . No dia anterior, o Likud e o partido ultraortodoxo Yahadut HaTorah assinaram um acordo final de coalizão. Mais tarde, a assinatura do acordo foi anunciada pelo Partido Religioso Sionista, assim como Shas, Poder Judaico e Noam. Netanyahu já atuou como primeiro-ministro de Israel de 1996-1999 e 2009-2021.