EUA executarão primeiro condenado transgênero – CMIO

Ativistas protestaram contra a morte iminente de Amber McLaughlin, descrevendo o assassino e estuprador como “um ser humano gentil”.

Amber McLaughlin está prestes a se tornar a primeira mulher transexual executada pelos EUA. A menos que o governador do Missouri, Mike Parson, conceda clemência, McLaughlin será condenado à morte na terça-feira pelo estupro e assassinato de uma ex-namorada.

Se o apelo de McLaughlin por clemência falhar, o homem de 49 anos será o primeiro criminoso executado pelos EUA este ano e a primeira pessoa trans executada na história dos EUA. Ele está programado para morrer por injeção letal na câmara de execução do Missouri, na cidade de Bonne Terre.

McLaughlin, que é biologicamente homem e anteriormente conhecido pelo nome de Scott McLaughlin, estuprou sua ex-namorada e a esfaqueou até a morte em 2003. Ele já havia sido condenado pelo estupro de uma menina de 14 anos em 1992. McLaughlin foi condenado à morte por um juiz do Missouri em 2006, depois que um júri não conseguiu decidir entre prisão perpétua e pena de morte.

McLaughlin obteve a suspensão da execução em 2016, mas a punição foi restabelecida por um tribunal federal de apelações em 2021.

Sem recursos judiciais restantes, os advogados de McLaughlin entraram com um pedido de clemência em dezembro, pedindo ao governador Parson que comutasse sua sentença para prisão perpétua. O pedido citava o abuso sofrido por McLaughlin quando criança e uma vida inteira de “trauma e negligência”.

Missourians for Alternatives to the Death Penalty (MADP) realizou uma manifestação para McLaughlin fora da capital do estado em Jefferson City no mês passado. A codiretora da organização, Elyse Max, disse à agência de notícias local KRGC que, apesar de ser um estuprador, assassino e pedófilo, McLaughlin é “uma pessoa gentil”, e não oferece risco de “dano futuro”.

Os representantes do Missouri Cori Bush e Emanuel Cleaver, ambos democratas, também pediram a suspensão da execução. Em uma carta a Parson, eles instaram o governador a considerar “o abuso, juntamente com a turbulência mental persistente em torno de sua identidade”, assim como “a depravação moral das execuções”.