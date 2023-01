Americanos revelam as principais preocupações para 2023 – enquete – CMIO

Grandes maiorias prevêem dificuldades econômicas e divisão política em casa, juntamente com um declínio no poder global dos EUA

Os americanos estão extremamente pessimistas sobre a sorte de seu país em 2023, com 80% prevendo dificuldades econômicas e 90% esperando um aumento do conflito político, descobriu uma pesquisa da Gallup. Os entrevistados também veem tanto a Rússia quanto os EUA enfraquecendo em meio ao conflito na Ucrânia.

Publicada na terça-feira, a pesquisa constatou que 81% dos americanos esperam que seus impostos aumentem em vez de cair este ano, 79% esperam um ano de “dificuldade econômica”, e 65% esperam que os preços continuem subindo a um ritmo elevado.

Cerca de 72% esperam que as taxas de criminalidade aumentem, enquanto 90% dizem que 2023 trará mais “conflito político” que “cooperação política”.

Essas tendências já foram estabelecidas em 2022. O ano viu a inflação subir para uma alta de 40 anos, com o governo Biden adicionando trilhões de dólares em novos gastos independentemente. Biden fechou o ano assinando um projeto de lei de gastos de $ 1,7 trilhão, que embora fortemente criticado pelos republicanos, foi aprovado no Congresso com o apoio de alguns dos principais legisladores do Partido Republicano.













Embora as taxas de criminalidade não tenham aumentado nacionalmente, as ofensas violentas aumentaram drasticamente em algumas cidades após os protestos do Black Lives Matter em 2020.

O establishment da política externa americana passou o ano fortemente focado na Ucrânia, com Washignton enviando remessas progressivamente mais pesadas de armas para Kiev e alocando mais de US$ 100 bilhões em ajuda econômica e militar ao país desde o início da operação militar russa em fevereiro passado.

Apenas 14% dos entrevistados prevêem “um ano mais tranquilo” à frente, com 85% antecipando “um ano mais conturbado com muita discórdia internacional.” 64% disseram que 2023 será um ano em que “O poder americano vai declinar” no mundo, com um número igual prevendo um declínio no poder russo.

Com os EUA e a Rússia envolvidos no conflito ucraniano, 73% disseram que esperam “A China aumentará seu poder no mundo.”

Com seu partido entrando em 2023 no controle da Casa Branca e de uma das duas casas do Congresso, os democratas estão mais otimistas sobre o próximo ano do que os republicanos. Mais de um terço espera prosperidade econômica, em comparação com 4% dos republicanos, enquanto 47% esperam que as taxas de criminalidade diminuam, em comparação com 6% dos republicanos.