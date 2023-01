Ex-conselheiro de Trump questiona adesão da Turquia à OTAN e prevê fratura da unidade europeia

“A Finlândia e a Suécia tomaram a decisão impressionante de ingressar na Organização do Tratado do Atlântico Norte [OTAN], mas os parceiros comerciais e militares da Rússia ainda não a abandonaram, incluindo infelizmente a Turquia, cuja adesão à OTAN deve estar em questão em 2023, se o presidente [Recep Tayyip] Erdogan for reeleito”, escreveu John Bolton em um artigo publicado no The Daily Telegraph.