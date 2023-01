Austrália desafia conselhos de saúde sobre testes de Covid para chegadas chinesas – CMIO

A oposição criticou o governo por novas restrições para viajantes, alegando que elas criam “caos e confusão”

O líder da oposição australiana, Peter Dutton, acusou o governo de ignorar os conselhos médicos sobre as restrições do Covid-19, forçando os passageiros que chegam da China a se submeterem a testes obrigatórios.

No domingo, Camberra anunciou que a partir de 5 de janeiro, as pessoas que viajam da China terão que testar negativo para Covid-19 dentro de 48 horas antes da viagem. Isso parece contradizer o conselho do Diretor Médico Paul Kelly, que afirmou anteriormente que não “Acredito que há justificativa de saúde pública suficiente para impor qualquer restrição ou requisitos adicionais aos viajantes da China.”

Em uma declaração conjunta na terça-feira, Dutton e a porta-voz da saúde da oposição, Anne Ruston, pediram ao primeiro-ministro Anthony Albanese que explicasse por que ele não estava seguindo essa recomendação.

“A última coisa que nosso país precisa é de uma resposta de pânico de um governo que não tem um plano e, francamente, na última semana, vem inventando à medida que avança”, disse. disse o comunicado.













Dutton e Ruston também observaram que novas restrições “perturbar famílias e negócios”, adicionando: “Os australianos esperam que seu governo esteja preparado para situações como esta; em vez disso, ficamos com o caos e a confusão”.

No domingo, o ministro da Saúde australiano, Mark Butler, lutou para defender as novas restrições para visitantes da China, dizendo que foram impostas “com muita cautela.” Ele também citou o “falta de informações completas” Pequim estava prestando informações sobre a situação do coronavírus no país.

Ao impor uma regra de teste de 48 horas, a Austrália se juntou a vários outros países, incluindo Estados Unidos, França e Reino Unido, que introduziram restrições semelhantes.

Em um editorial publicado no jornal estatal Global Times na semana passada, Pequim criticou os requisitos de teste como “infundado e discriminatório” enquanto acusava os países ocidentais de tentar “sabotam os três anos de esforços de controle da Covid-19 na China e atacam o sistema do país.”

No mês passado, a Bloomberg e o Financial Times afirmaram que quase 250 milhões de pessoas na China podem ter contraído o Covid-19 nos primeiros 20 dias de dezembro. No entanto, a Comissão Nacional de Saúde da China relatou oficialmente apenas 62.592 casos sintomáticos de Covid naquele período.

Na semana passada, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbi, descreveu a “situação da epidemia” Como “previsível e sob controle.”