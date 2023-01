Polícia do Capitólio dos EUA exagera ameaça de ‘impensável’ – CMIO

A agência de aplicação da lei disse que mais de 100 melhorias de segurança no Capitólio dos EUA podem não ser suficientes para evitar distúrbios futuros

A polícia do Capitólio dos EUA alertou sobre o futuro “ataques”, semelhante ao motim que eclodiu nos salões do Congresso após as eleições presidenciais de 2020, acrescentando que, apesar de todas as medidas de precaução, novos distúrbios são possíveis devido ao “estado polarizado de nossa nação”.

Em um comunicado divulgado na segunda-feira para marcar o segundo aniversário do motim de 6 de janeiro, o chefe de polícia do Capitólio, Tom Manger, disse que seu departamento foi “trabalhando o tempo todo” para implementar dezenas de melhorias de segurança para o complexo.

“Não se engane, ainda há trabalho a ser feito. O atual clima de ameaça, particularmente contra autoridades eleitas, exigirá vigilância contínua e intensificada”, disse. disse ele, acrescentando: “Com o estado polarizado de nossa nação, um ataque como o que nosso Departamento sofreu em 6 de janeiro de 2021 poderia ser tentado novamente. Se o impensável acontecer, estaremos prontos.”

Além de contratar pessoal adicional, criando um melhor planejamento para “manifestações e eventos significativos” ao redor do Capitólio, e coordenando com “dezenas” de agências de policiamento na região, Manger disse que o departamento contratou um novo diretor de inteligência e “melhoramos drasticamente a maneira como coletamos, analisamos e compartilhamos inteligência com nossas agências de aplicação da lei parceiras.”













A Polícia do Capitólio também introduziu “treinamento especializado” para oficiais – presumivelmente para lidar com protestos e distúrbios civis – e “fez atualizações significativas de equipamentos”, disse o chefe, mas não especificou o novo equipamento adquirido pelo departamento.

O motim de 6 de janeiro começou nos dias após a corrida presidencial de 2020, liderado por apoiadores do então presidente Donald Trump, que repetidamente alegou que a eleição foi prejudicada por fraude generalizada em favor do candidato democrata Joe Biden. Enquanto os manifestantes conseguiram abrir caminho para o Capitólio – em alguns casos supostamente com a ajuda da polícia local – eles conseguiram pouco além do vandalismo no prédio. Vários manifestantes perderam a vida em meio ao caos, incluindo uma mulher morta a tiros pela polícia e várias outras que sofreram episódios médicos, enquanto quase 1.000 indivíduos enfrentaram uma dura repressão das agências locais e federais de aplicação da lei.

Embora muitos dos manifestantes tenham conseguido deixar o Capitólio após o motim, o FBI pediu repetidamente ao público que ajudasse a identificar aqueles que participaram nos meses seguintes, apresentando centenas de acusações, muitas delas crimes. Alguns meios de comunicação corporativos até se juntaram à caçada, com o USA Today trabalhando para identificar os manifestantes para o público.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Trump deveria ser barrado na Casa Branca, dizem legisladores

O incidente desencadeou um segundo processo de impeachment liderado pelos democratas contra Trump, com críticos insistindo que ele “incitado” seus apoiadores para invadir o Capitólio e impedir os legisladores de certificar os resultados das eleições. Embora o esforço de impeachment tenha falhado, os democratas e um punhado de republicanos dissidentes continuaram pressionando por acusações contra Trump, com um comitê estabelecido para investigar o motim do Capitólio recomendando um processo criminal em seu relatório final no mês passado. Com exceção de uma acusação, no entanto, alguns legisladores também pediram para impedir Trump de retornar à Casa Branca, depois que ele anunciou uma candidatura presidencial para 2024 em novembro.