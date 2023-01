Blinken pediu ao ministro das Relações Exteriores de Israel que transmitisse uma mensagem a Lavrov, informou a mídia

O Departamento de Estado disse em 2 de janeiro que Blinken e Cohen discutiram as relações bilaterais, a ameaça do Irã e a integração regional de Israel por telefone.

De acordo com a publicação, Kyiv queria que Cohen ligasse primeiro para seu colega ucraniano Dmitry Kuleba. “Agora… existe a possibilidade de que Kuleba se recuse a falar com Cohen no futuro previsível”, disse o Times of Israel em um comunicado.