Ocidente recorre a África por recursos naturais devido à crise na Ucrânia, diz embaixador de Angola

“Devo referir a situação resultante do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Os países ocidentais, hoje em dia, literalmente correm para África, incluindo Angola, para desenvolver a cooperação econômica com a região. Ambos sabemos que há muitos recursos naturais na África”, disse o embaixador.

Angola tem uma das maiores reservas de gás do continente africano depois da Nigéria e Moçambique. As reservas de gás do país somam 308 bilhões de metros cúbicos. O país também possui reservas significativas de petróleo de cerca de 7 bilhões de barris.