Ex-chefe da OTAN desembarca em Taiwan – CMIO

O ex-secretário-geral da Otan, Anders Fogh Rasmussen, chegou a Taiwan na terça-feira, onde se reunirá com a presidente da ilha, Tsai Ing-wen. A viagem acontece em meio a uma briga entre Pequim e Washington, que se acusam mutuamente de alimentar as tensões na região.

Rasmussen, ex-primeiro-ministro dinamarquês que liderou a OTAN entre 2009 e 2014, foi recebido na chegada por Vincent Yao, o principal funcionário de Taipei responsável pelos assuntos europeus.

Ele também deve se reunir com o vice-presidente Lai Ching-te e o ministro das Relações Exteriores, Joseph Wu, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores da ilha.

Rasmussen fundou o think tank Alliance of Democracies (AoD) em 2017. “A visita se concentrará no apoio do mundo democrático a Taiwan e no estreitamento das relações UE-Taiwan”, disse. o grupo disse em um comunicado em seu site.

Pequim considera Taiwan, que tem um governo separado desde o final dos anos 1940, parte de seu território e se opõe fortemente a qualquer forma de reconhecimento diplomático de Taipei.

Em agosto, a China protestou contra a visita da líder da Câmara dos Deputados dos EUA, Nancy Pelosi, a Taiwan e respondeu lançando exercícios militares combinados ao redor da ilha. Os EUA e o governo de Taiwan, por sua vez, acusaram Pequim de comportamento coercitivo.













Na sexta-feira passada, os EUA e a China acusaram-se mutuamente de manobras imprudentes no Mar da China Meridional. O Comando Indo-Pacífico dos EUA informou que um caça chinês J-11 voou perigosamente perto de sua aeronave de reconhecimento RC-135. Pequim, por sua vez, afirmou que o avião dos EUA foi o responsável pelo incidente.

A Dinamarca segue a ‘política de Uma China‘, abstendo-se de reconhecer formalmente Taiwan como um estado independente. O ministro das Relações Exteriores, Lars Lokke Rasmussen, disse em 30 de dezembro que o governo não interfere nos planos de viagem de ex-políticos. “Essas visitas não mudam o fato de que é o governo que conduz a política externa do país”, disse. disse o ministro. “A Dinamarca tem boas relações comerciais com Taiwan, mas, ao mesmo tempo, nossa política de Uma China é firme.”

Em entrevista à revista Newsweek em outubro, o ex-chefe da OTAN sugeriu que “O ataque da Rússia contra a Ucrânia adiou o momento de um possível ataque chinês a Taiwan.” A China afirmou repetidamente que preferiria “reunificação pacífica” com Taiwan, mas alertou que ainda reserva “outras opções.”