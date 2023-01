Rússia revela ‘novo nível’ de fornecimento de gás à China – CMIO

A Gazprom forneceu mais combustível ao país asiático do que o contratualmente obrigado

A gigante energética russa Gazprom atingiu um “nível fundamentalmente novo” das exportações de gás para a China, anunciou o CEO da empresa, Aleksey Miller, na segunda-feira.

No ano passado, as entregas excederam regularmente as obrigações contratuais, a pedido de Pequim, explicou Miller em comunicado no canal Telegram da empresa.

“Em 31 de dezembro, alguns dias antes do previsto, começamos a fornecer os volumes diários que estão contratados para o próximo ano. Isso significa que, a partir de 1º de janeiro de 2023, a Gazprom atingiu um nível fundamentalmente novo de fornecimento de gás para a China”. acrescentou Miller.

A Rússia fornece gás para as nações asiáticas através do gasoduto Power of Siberia. A Gazprom pretende aumentar ainda mais as entregas para a China com mais rotas de transporte de gás planejadas.













Apesar do aumento no comércio com Pequim, no entanto, a Gazprom viu seu volume total de exportação cair cerca de 45% no ano passado em comparação com 2021, e sua produção caiu cerca de 20%, informou a agência de notícias TASS na segunda-feira, citando seus próprios cálculos com base no números fornecidos pelo CEO da Gazprom.

O fornecimento da empresa para a Europa, seu maior cliente, foi interrompido no ano passado após sanções anti-Rússia e explosões que danificaram os dois gasodutos Nord Stream.

