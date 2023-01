Borrell diz que UE precisa 'reenergizar comércio' com Brasil e cita expansão da China na região

“Não tenho dúvidas de que o governo do presidente Lula ajudará o Brasil a retornar a um caminho de crescimento sustentável. Ele oferece uma oportunidade para expandir nossos laços econômicos. Sob a estratégia Global Gateway, estamos prontos para intensificar os investimentos da UE no Brasil no verde, no digital e nas transições justas”, afirmou a autoridade europeia.