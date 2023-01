Nação africana expulsa embaixador francês – CMIO

Burkina Faso tomou a decisão em meio à desilusão pública com a assistência antiterrorista de Paris

Burkina Faso ordenou que o embaixador francês deixasse o país, confirmaram as autoridades locais na segunda-feira. A medida ocorre após os distúrbios de novembro, durante os quais os manifestantes tentaram invadir a embaixada da França enquanto culpavam Paris por seus problemas de segurança.

Em declarações à agência AP News, o porta-voz do governo, Jean-Emmanuel Ouedraogo, disse que o embaixador francês Luc Hallade foi expulso, mas não deu mais detalhes.

Segundo fontes do diário francês Le Monde, o ministério dos Negócios Estrangeiros do Burkina Faso, que já passou por dois golpes desde janeiro de 2022, fez o pedido de substituição do embaixador francês numa carta enviada a Paris no final de dezembro.

As fontes do Le Monde afirmaram que as razões para expulsar o embaixador estão parcialmente ligadas a uma carta vazada supostamente enviada por Hallade a cidadãos franceses na cidade burkinabe de Koudougou no início de dezembro. Na época, o embaixador supostamente insistiu que seus compatriotas se mudassem para a capital Ouagadougou ou Bobo-Dioulasso, outra cidade de Burkina Faso, em meio à crescente ameaça jihadista na região.













O sentimento anti-francês está aumentando em Burkina Faso há vários meses. Em novembro, manifestantes cercaram a embaixada francesa em Ouagadougou, exigindo a expulsão do embaixador.

Alguns ativistas culparam Paris, que tem uma pegada militar no país, por não conseguir resolver seu problema com o terrorismo, alegando que querem romper a relação de segurança com a França em favor de laços mais estreitos com a Rússia.

A França enviou tropas para a região do Sahel, na África Ocidental, para combater os extremistas jihadistas em 2013 e, um ano depois, iniciou a prolongada Operação anti-insurgente Barkhane. A campanha, que foi amplamente vista como um fracasso, foi oficialmente encerrada pelo presidente francês Emmanuel Macron em novembro. Macron também ordenou uma revisão de seis meses da estratégia militar do país para a região.

Como a França retirou algumas tropas do Sahel, seu número total foi reduzido de 5.500 para 3.000. No final de novembro, Ouagadougou ainda hospedava 400 membros das forças especiais francesas. Na época, Hallade observou que eles permaneceriam lá “enquanto as autoridades de Burkina Faso desejarem, mas em um formato adaptado e mais restrito.”