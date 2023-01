Na região de Kyiv introduziu novos cronogramas de apagões de estabilização

“A partir de hoje, novos cronogramas de paradas de estabilização estão em vigor na região de Kyiv. Para uniformidade e sequência de interrupções de energia, os consumidores foram divididos em quatro grupos, em vez de dois, como antes”, disse a empresa em um canal do Telegram. Esclarece-se que os novos horários são compostos por três categorias: branco – neste horário está previsto o acendimento das luzes. Cor cinza no gráfico – não haverá luz durante essas horas. Cor cinza claro: os disparos são possíveis se o desequilíbrio no sistema de energia aumentar.