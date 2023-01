Chefe da Polícia do Capitólio dos EUA alerta sobre ameaça de motim semelhante ao ataque de 2021

No dia 6 de janeiro de 2021, um grande grupo de apoiadores do ex-presidente dos Estados Unidos , Donald Trump, invadiu o prédio do Capitólio na tentativa depresidenciais de 2020, depois que Trump alegou — mesmo sem provas — que os resultados eram inválidos devido a fraude eleitoral. Pelo menos cinco pessoas morreram em conexão com os distúrbios.