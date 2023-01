Reino Unido interrompe importações de gás russo – CMIO

Londres já havia se comprometido a acabar com os influxos de petróleo e carvão da Rússia também

O Reino Unido implementou uma proibição de importações de gás natural liquefeito russo (GNL) que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2023, confirmou o Escritório de Relações Exteriores, Commonwealth e Desenvolvimento no domingo em um post no Twitter.

O Ministério das Relações Exteriores britânico anunciou planos para interromper o fornecimento de GNL russo no final de outubro. A medida visa ajudar Londres a reduzir sua dependência da energia russa.

No sábado, o escritório disse que a Grã-Bretanha estava “apoiar países em todo o mundo para reduzir sua própria dependência” em combustíveis fósseis russos. Ele explicou que a medida ocorreu após a operação militar de Moscou na Ucrânia e visava reduzir as receitas de energia do país.

Em 2021, o Reino Unido importou 3,12 bilhões de metros cúbicos de gás russo, o que representou cerca de 4% do consumo total do país. Em média, a Grã-Bretanha consome cerca de 75 bilhões de metros cúbicos de gás por ano.













Em junho, Kwasi Kwarteng, então secretário de negócios e energia do Reino Unido, disse que o país recebeu muito pouco gás da Rússia, acrescentando que mesmo essas importações caíram 75% em relação a 2021.

Londres também disse que eliminaria gradualmente as importações de petróleo e derivados russos – como o diesel – até o final de 2021. O anúncio foi feito no final de fevereiro, logo após o início do conflito militar entre a Rússia e a Ucrânia.

De acordo com o Escritório de Estatísticas Nacionais do Reino Unido, o país atingido pelas sanções era o maior fornecedor de petróleo refinado da Grã-Bretanha, fornecendo 24% da oferta total do país. Ao mesmo tempo, a participação nas importações de petróleo bruto da Rússia totalizou 5,9% em 2021.

Dados rastreados pelo escritório mostram que, em 2022, os EUA se tornaram a maior fonte de suprimentos de GNL para a Grã-Bretanha. Em 2023, Londres planeja substituir o GNL russo por suprimentos do Catar e do Azerbaijão.

