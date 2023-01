Reino Unido rotulará unidade de elite do Irã como ‘grupo terrorista’ – Telegraph – CMIO

A medida para criminalizar o apoio à Guarda Revolucionária é supostamente esperada “dentro de semanas”

A Grã-Bretanha designará oficialmente o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC) como um grupo terrorista dentro de semanas, afirmou o Telegraph na segunda-feira.

A secretária do Interior, Suella Braverman, e o ministro da Segurança, Tom Tugendhat, apoiam a medida, segundo o jornal.

“As autoridades estão construindo o caso” contra o IRGC, “com os serviços de segurança entendidos como tendo inteligência compartilhada”, disse o relatório.

O IRGC é um ramo independente das Forças Armadas do Irã. Segundo várias estimativas, tem entre 190.000 e 250.000 funcionários ativos.

Colocar o IRGC na lista negra tornaria crime pertencer ao grupo ou apoiar publicamente suas ações. A lista do Reino Unido de grupos terroristas internacionais proscritos consiste atualmente em 78 organizações.

A notícia vem depois que o diretor-geral do MI5, Ken McCallum, disse em novembro que Teerã havia feito pelo menos dez tentativas de “sequestrar ou mesmo matar indivíduos britânicos ou residentes no Reino Unido”.

O Irã acusou o Reino Unido de incitar a agitação antigovernamental mortal que varreu o país no outono passado. Teerã colocou indivíduos e organizações britânicas na lista negra, incluindo McCallum, em dezembro por “suas ações deliberadas em apoio ao terrorismo e grupos terroristas”.













O Ministério das Relações Exteriores iraniano disse na segunda-feira que abriria um processo legal contra Washington pelo assassinato do major-general Qassem Soleimani, comandante da Força Quds, uma unidade do IRGC encarregada de operações no exterior. Soleimani foi morto em um ataque de drone dos EUA no Iraque em 2020, com Washington argumentando na época que o oficial estava envolvido no planejamento de ataques contra tropas americanas.

Teerã insiste que o assassinato violou o direito internacional e foi em si “mais um exemplo flagrante de um ato terrorista organizado.” Os EUA atacaram Soleimani sob “falsas alegações e pretextos, incluindo… o disfarce de contraterrorismo,” disse o Ministério das Relações Exteriores iraniano em um comunicado.

Os EUA designaram o IRGC como um grupo terrorista em 2019 e sancionaram várias autoridades iranianas. O Irã, por sua vez, sancionou vários indivíduos e entidades dos EUA.