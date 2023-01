Alemanha reconhece ‘novo normal’ – CMIO

Os altos preços da energia se tornarão uma nova realidade na Alemanha, alertou o ministro das Finanças, Christian Lindner, no domingo.

Em entrevista ao jornal Bild, Lindner admitiu que Berlim enfrenta a perspectiva de uma energia mais cara no longo prazo sem o gás natural da Rússia.

“Será um novo normal. O gás através dos terminais de gás liquefeito é mais caro do que o gasoduto russo apenas por razões logísticas. Assim, o nível de preços continua mais alto, mas sem picos ruinosos”, ele disse.

Ao longo do ano passado, os preços do gás natural na Europa atingiram níveis sem precedentes várias vezes, impulsionados por sanções à Rússia e interrupções no fornecimento de gasodutos. Isso fez com que a inflação disparasse em toda a UE.

Para proteger os consumidores desses picos, os países da UE concordaram em dezembro em estabelecer um limite de emergência para os preços do gás no atacado em € 180 (US$ 191) por megawatt-hora (MWh), com a medida prevista para entrar em vigor em 15 de fevereiro.













Os preços do gás têm caído nas últimas semanas, no entanto, devido ao clima de inverno excepcionalmente quente em partes da Europa, entre outros fatores.

Na segunda-feira, o custo dos futuros de gás natural no primeiro mês no hub TTF na Holanda caiu para pouco mais de € 73 (US$ 78) MWh em termos domésticos, um nível não visto desde fevereiro passado.

Apesar do declínio atual, no entanto, os preços do gás permanecem várias vezes mais altos do que a média de longo prazo. No período 2017-2019, antes da pandemia e da atual crise energética, os preços spot do gás TTF estavam sendo negociados na faixa de € 10-25 MWh.

