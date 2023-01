Cavusoglu se reunirá com representantes da oposição síria

A Síria está em conflito armado desde 2011. As negociações em Astana sobre um acordo estão em andamento desde 2017 e, em janeiro de 2018, o Congresso de Diálogo Nacional Sírio foi realizado em Sochi, que foi a primeira tentativa desde o início do conflito de reunir uma ampla gama de participantes em uma plataforma de negociação. A Turquia, juntamente com a Federação Russa e o Irã, é a fiadora do processo de negociação do acordo sírio.