Putin e Tokayev trocaram saudações de Ano Novo por telefone

Vladimir Putin e o presidente do Cazaquistão Kassym-Zhomart Tokayev falaram por telefone e se parabenizaram pelo Ano Novo, informou o serviço de imprensa do Kremlin.

Além disso, os chefes de estado discutiram questões de cooperação, em particular, no setor de combustíveis e energia. As partes concordaram com a coordenação entre governos e estruturas relevantes.