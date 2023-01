Nação africana quer grande investimento da Rússia – CMIO

As empresas russas devem investir activamente na economia de Angola e a sua missão diplomática em Moscovo apoiará de todas as formas tais iniciativas, afirmou terça-feira o embaixador do país africano.

Em declarações à agência noticiosa RIA Novosti, Augusto da Silva Cunha disse que Luanda apela aos empresários para serem mais activos visto que, até ao momento, a presença empresarial da Rússia em Angola tem sido modesta. Ele também destacou que, após o início do conflito na Ucrânia, algumas nações ocidentais se voltaram para a África em busca de recursos, já que alguns países do continente, entre eles Angola, possuem grandes jazidas de petróleo e gás.

“Queremos motivar os empresários russos a aproveitarem a abertura de Angola ao investimento estrangeiro. Queremos que participem em vários projectos para desenvolver a economia do país, e também ganhar dinheiro”, disse. disse o embaixador.

Em entrevista anterior à RIA, Novosti Cunha disse que até agora as empresas russas têm investido maioritariamente na indústria diamantífera de Angola e no seu sector bancário, mas também existem projectos em desenvolvimento nos sectores da agricultura, transportes e indústria.

Angola é membro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e é o segundo maior produtor de petróleo de África. Também possui grandes reservas de gás natural. A nação conquistou a independência de Portugal em 1975.

