Em Vivienne Westwood, perdemos uma voz raivosa, alta e crucialmente importante na política e na cultura modernas – CMIO

O ícone da moda tardia era o tipo de radical de que precisamos desesperadamente – um que não pode ser substituído nestes tempos de cultura do cancelamento

A triste notícia chegou na semana passada sobre o falecimento de Dame Vivienne Westwood. Homenagens foram derramadas na mídia, reconhecendo suas enormes realizações como designer de moda, um ícone cultural e uma figura reconhecida do estabelecimento ao aceitar um DBE e seu título ‘Dame’ – no entanto, essa não é a Vivienne Westwood que eu conhecia.

Eu fiz parte de um grupo que foi criado há quase dez anos por Vivienne e um grupo de ativistas que eram diversos em nossas visões políticas sobre coisas como mudança climática, liberdade de expressão e, nas próprias palavras de Vivienne, ‘a podre situação financeira sistema’ e salvando o NHS. Chamamos o grupo de ‘Intelectuals Unite’ ou IOU. Nosso objetivo coletivo era desafiar a propaganda espalhada por nossa mídia, em nossas indústrias culturais e por nossos políticos. Todos os que desafiaram o sistema entendemos como ‘intelectuais’. Queríamos que a população questionasse aqueles que estavam no poder e rejeitasse sua palavra como ‘verdade’. Nosso pequeno grupo se reunia a cada poucos meses e discutíamos e debatíamos sobre muitas coisas, mas todos concordamos que estávamos comprometidos com o ‘pensamento crítico’ por meio de debates e discussões desconfortáveis.

Nos últimos dez anos, a voz de Vivienne era radical e perigosa para alguns. Ela era uma fervorosa defensora de Julian Assange, que atualmente está detido na prisão de Belmarsh, aguardando uma possível extradição para os Estados Unidos, onde é acusado de vazar documentos confidenciais sobre a inteligência militar dos EUA. Ela visitou Julian Assange muitas vezes em seu cativeiro.













Vivienne não tinha medo do poder e frequentemente direcionava sua ira e sua voz para o topo, incluindo os primeiros-ministros David Cameron, Theresa May e Tony Blair. Ela criticava Hillary Clinton e Donald Trump, pois era de toda a classe política – ela não era partidária e acreditava que todos os políticos mentiam para seu próprio ganho. Ela até me deu um distintivo que dizia ‘Políticos R Criminosos’, sabendo que eu estava totalmente de acordo com ela nesse ponto. Estive em muitas demonstrações com Vivienne Westwood.

Com o passar dos anos, sua voz contra o capitalismo, a censura e a exploração implacável do planeta tornou-se cada vez mais forte, e quando ela disse claramente à grande mídia que queria falar sobre seu ativismo e não sobre moda, eles pararam de vir e pararam de reportar. Ela passou a odiar a grande mídia e chamá-la de “a máfia.” No entanto, ela continuou aparecendo no RT, em particular no ‘Going Underground’ de Afshin Rattansi, particularmente em torno da campanha pela libertação de Julian Assange.

Em 2016, eu trabalhava como pesquisador na London School of Economics e organizei o ‘Resist Festival’ de três dias para reunir pessoas da educação, das artes e das indústrias culturais para debater e formar um elo entre dissidentes. Vivienne Westwood e sua família e amigos apoiaram o festival. Ela fez dois discursos sobre ‘o sistema financeiro podre’ e não mediu palavras ao falar sobre a austeridade e a pobreza sofrida pelos mais pobres para o ganho dos ricos corruptos no topo. ‘Going Underground’ foi o único meio de comunicação que noticiou seu discurso.













Não concordamos em tudo. Vivienne era uma patriota do Reino Unido, ela tinha carinho e respeito pela Família Real e ao mesmo tempo odiava o sistema de Westminster. Tivemos muitos debates e discussões sobre a Família Real e o sistema de classes – mas ambos respeitamos os pontos de vista um do outro. Sempre valeu a pena pensar em suas contradições em torno da política – ela era uma empresária rica e bem-sucedida, mas também uma anticapitalista convicta. Um dos dois últimos encontros que tivemos pouco antes da pandemia foi a leitura de ‘As Aventuras de Pinóquio’, um livro infantil de Carlos Callodi, como um texto anticapitalista e depois uma leitura de ‘Animal Farm’, de George Orwell, um escritor e pensador pelo qual ambos compartilhamos uma paixão. Esperávamos organizar um evento em 2022 no Tooting Market com o filho de George Orwell levando a literatura política para um espaço cultural da classe trabalhadora. Seu objetivo era distribuir o máximo de livros possível para que as pessoas pudessem ler e pensar por si mesmas, mas a pandemia acabou interrompendo esse projeto.

Vivienne veio de uma pequena aldeia em Derbyshire e nasceu pouco antes do final da Segunda Guerra Mundial. Suas realizações são surpreendentes para uma mulher da classe trabalhadora de sua geração. Ela fazia as coisas e dizia as coisas do seu jeito e sempre fazia sozinha. Ela mudou a forma como o povo britânico se via através de suas próprias contradições em moda, estilo e apresentação. Ela permitiu que essa excentricidade muito britânica fosse divulgada ao público e o público britânico respondeu espelhando para ela como eles se viam.

Perdemos uma mulher britânica importante e controversa. Mas, mais importante, corremos o risco de perder a política, a cultura e as artes raivosas, contraditórias, radicais e barulhentas, que podem se fundir e se transformar em expressões genuínas de radicalismo e podem forçar os limites do capitalismo e forçar visões diversas na arena. Guerras culturais, cultura cancelada, listas negras e censura sombria de nossos tempos contemporâneos significam que é improvável que vejamos outra mulher emergir das fileiras que brilhará tanto quanto Vivienne Westwood.