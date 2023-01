Congresso dos EUA: com controle dividido das câmaras, o que esperar da política norte-americana?

Report This Content

Issue: *



Non-checked paragraph

Copyright Infringement

Spam

Invalid Contents

Broken Links



Your Name: *







Your Email: *





Details: *





Submit Report







Assim como os antecessores Barack Obama e Donald Trump, o atual presidente dos EUA, Joe Biden, foi eleito para o cargo com seu partido no controle de ambas as câmaras do Congresso. Todos os três presidentes, no entanto, também perderam o controle de uma das câmaras em sua primeira eleição de meio de mandato.

Os democratas têm uma maioria de 51 a 49 no Senado, com três independentes ingressando em seu caucus (arena política de disputa) e a vice-presidente Kamala Harris servindo como um voto extra, se necessário, como presidente do Senado.

Os republicanos têm uma maioria de 222 a 212 na Câmara dos Representantes, depois de obter uma pequena maioria na Câmara durante as eleições intermediárias, apesar das expectativas de uma “onda vermelha” — em referência à cor do Partido Democrata.

São necessários 218 votos para que o partido majoritário escolha um presidente da Câmara, cargo para o qual o congressista republicano Kevin McCarthy é o favorito. No entanto, vários colegas republicanos se opuseram à sua liderança, colocando em risco suas chances sem reconciliação.

Espera-se que os senadores Chuck Schumer e Mitch McConnell permaneçam como líder da maioria e líder da minoria, respectivamente.

Panorama internacional Congresso dos EUA conclui aprovação de lei que destina US$ 45 bilhões para a Ucrânia em 2023

McCarthy e outros republicanos da Câmara prometeram usar seu poder como maioria na Câmara dos Representantes para impedir os esforços legislativos de quaisquer membros que votassem a favor do projeto de lei de gastos coletivos de US$ 1,7 trilhão (cerca de R$ 9,1 trilhões) aprovado pelo Congresso no mês passado. Em vez disso, os legisladores propuseram uma resolução contínua para permitir que o novo Congresso elaborasse um orçamento abrangente.

Os republicanos da Câmara também prometeram iniciar investigações sobre alguns assuntos polêmicos, como a história envolvendo o laptop de Hunter Biden, a politização de agências federais e as origens da pandemia de COVID-19.

O 118º Congresso, que vai até 2024, prepara o terreno para ambas as partes que se dirigem às eleições presidenciais e parlamentares de 2024. O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, lançou sua candidatura no ano passado, enquanto Biden deve fazer um anúncio formal sobre se irá concorrer à reeleição no início deste ano.





Este conteúdo foi verificado por RJ-2309 RJ-0292 RJ-0958



CMIO confirmou esta notícia. Fonte;



Via Sputnik News- IMG Autor

Report This Content Issue: *

Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links

Your Name: *



Your Email: *

Details: *

Submit Report