Prefeitura de Chisinau instada a estabelecer as causas da grave poluição do ar

A prefeitura de Chisinau pediu às autoridades centrais do país que identifiquem as fontes de poluição atmosférica severa na capital da Moldávia, anunciou o prefeito Ion Ceban na terça-feira.

“Uma carta às autoridades centrais sobre a poluição do ar em Chisinau. Pedimos às instituições informações oficiais sobre as causas e fontes da poluição do ar registrada recentemente em Chisinau devido à óbvia qualidade inadequada do ar”, escreveu Ceban no canal Telegram.