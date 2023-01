Musk provoca o lançamento de ‘Fauci Files’ – CMIO

Elon Musk deu a entender no domingo que está prestes a lançar o próximo lote de seu “Arquivos do Twitter,” que se concentrará no Dr. Anthony Fauci, que liderou a resposta dos EUA à pandemia de Covid-19.

O CEO do Twitter postou uma mensagem de Ano Novo na plataforma de mídia social no domingo, dizendo: “Espero que você esteja tendo um ótimo dia 1 2023! Uma coisa é certa, não vai ser chato.” Quando uma usuária respondeu à postagem, dizendo que estava “esperando por #FauciFiles,” Musk respondeu: “No final desta semana.”

O bilionário há muito critica Fauci, que foi o rosto da resposta pandêmica dos EUA nos governos Trump e Biden. Até recentemente, ele também ocupou o cargo de diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas (NIAID).

No mês passado, Musk chegou ao ponto de sugerir que o médico deveria ser processado por supostamente mentir sob juramento sobre o financiamento da pesquisa de ganho de função no laboratório de Wuhan, na China. A pesquisa de ganho de função pode envolver pegar um vírus que pode infectar humanos e torná-lo mais transmissível.













Em maio de 2021, após ser pressionado sobre o assunto por legisladores republicanos, Fauci disse que o NIAID e o National Institutes of Health “categoricamente” rejeitar o financiamento de tal pesquisa.

O Intercept publicou documentos em setembro mostrando que as duas instituições haviam canalizado recursos para a organização sem fins lucrativos EcoHealth Alliance, que investia em experimentos com coronavírus de morcego em Wuhan, cidade onde surgiu a Covid-19.

No entanto, a Casa Branca lutou para defender Fauci, descrevendo os comentários de Musk como “nojento” e “divorciado da realidade”. Os doutores “o trabalho em doenças infecciosas, do HIV/AIDS à Covid, salvou inúmeras vidas”, disse.

Depois que Musk concluiu seu acordo de US$ 44 bilhões para comprar a empresa de mídia social em outubro, ele lançou vários pacotes dos chamados “Arquivos do Twitter,” que delineou as políticas de censura anteriores da plataforma.

Os documentos, em particular, lançam luz sobre as supostas tentativas do Twitter de suprimir informações que prejudicam a campanha eleitoral de Biden. Eles também detalharam o aparente conluio da plataforma de mídia social com o FBI para remover o conteúdo que o governo dos EUA considerou indesejável.