Comércio Rússia-Japão aumenta apesar das sanções – mídia – CMIO

O comércio entre a Rússia e o Japão teve um aumento anual de 10% nos primeiros 11 meses de 2022, apesar das sanções relacionadas à Ucrânia introduzidas contra Moscou pelo Ocidente, de acordo com estimativas feitas pela TASS, com base em estatísticas comerciais japonesas.

Em termos monetários, o comércio bilateral teria totalizado 2,365 trilhões de ienes (cerca de US$ 18 bilhões).

O aumento foi atribuído principalmente à volatilidade no mercado global de energia, já que os preços do petróleo dispararam devido à reabertura das economias após a Covid-19, seguida por sanções anti-Rússia e medidas retaliatórias de Moscou.

A Rússia, um dos maiores produtores e exportadores de petróleo do mundo, continua sendo um dos principais fornecedores de gás natural liquefeito (GNL) para o Japão. O país atingido pelas sanções responde por cerca de 9% das importações japonesas do combustível. O gás russo responde por 3% da geração de eletricidade no Japão.













Consequentemente, o aumento dos preços do gás durante 2022 fez com que as importações japonesas da Rússia em termos monetários aumentassem 35%, para 1,82 trilhão de ienes (quase US$ 13,9 bilhões). Enquanto isso, as exportações do Japão para a Rússia caíram 30,7%, para cerca de 540 bilhões de ienes (cerca de US$ 4,14 bilhões).

Tóquio reduziu as compras de petróleo russo a quase zero em julho e agosto. Além disso, o Japão aderiu ao esquema de teto de preço do petróleo adotado pelas nações do Grupo Sete no mês passado. O mecanismo proíbe cargas de petróleo russas negociadas acima de US$ 60 por barril de obter serviços essenciais fornecidos por empresas ocidentais, incluindo seguros. O teto de preço pode ser revisado dependendo das condições de mercado.

As sanções do Japão contra a Rússia têm como alvo mais de 50 empresas e mais de 900 indivíduos. Além disso, as autoridades japonesas congelaram os ativos de bancos russos e os ativos de cerca de 40 empresas e organizações.

