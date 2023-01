Pequim diz que Rússia e China fortalecerão laços em 2023

No final de dezembro , Putin convidou Xi Jinping para vir a Moscou em 2023. “Não tenho dúvidas de que encontraremos uma oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Estamos esperando por você, caro senhor presidente, querido amigo, estamos esperando por você na próxima primavera com uma visita de estado a Moscou “, disse ele durante uma conversa com o presidente chinês. Putin enfatizou que isso demonstraria ao mundo a força dos laços russo-chineses em questões-chave e se tornaria o principal evento político do ano nas relações bilaterais.