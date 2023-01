Suíça aumenta importações de ouro da Rússia apesar das sanções – mídia – CMIO

Dados da alfândega suíça mostraram que somente em novembro ouro no valor de centenas de milhões de dólares entrou no país

Os volumes comerciais entre a Rússia e a Suíça aumentaram desde que as sanções relacionadas à Ucrânia destinadas a isolar Moscou foram impostas, informou o jornal Tages Anzeiger na semana passada, citando dados da alfândega suíça.

A agência constatou que as exportações suíças, dominadas por produtos farmacêuticos, aumentaram 19%, enquanto as importações da Rússia aumentaram 54% desde o início do ano.

Um crescimento tão considerável nas exportações russas foi supostamente devido a um aumento nos embarques de ouro, que está sujeito a sanções específicas na Suíça. Em agosto, o país aderiu às restrições da UE que proíbem o comércio de ouro e produtos de ouro russos, o que aparentemente teve pouco impacto nas importações do metal do país sancionado, disse a agência.

De acordo com dados do serviço alfandegário suíço, 6,4 toneladas de ouro no valor de CHF 344 milhões (US$ 370 milhões) chegaram da Rússia em novembro. A identidade do comprador, no entanto, não estava clara. A agência sugeriu que grande parte do ouro entrou na Suíça, um importante centro global de processamento do metal precioso, por meio de terceiros países e supostamente de Dubai.

Enquanto isso, a Associação Suíça de Fabricantes e Comerciantes de Metais Preciosos disse ao jornal que não tinha negócios com ouro russo.

Em julho, a UE adotou seu sétimo pacote de sanções relacionadas à Ucrânia contra a Rússia, que incluía a proibição da “compra direta ou indireta, importação ou transferência de ouro e joias de ouro” originárias da Rússia e também proibia as exportações da Rússia para o bloco. As restrições também visam as exportações de itens de ouro processados ​​em um terceiro país.

