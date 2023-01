Reino Unido anuncia grande impulso financeiro para energia nuclear – CMIO

Novos recursos foram disponibilizados para expandir a produção nacional, diz o governo

A Grã-Bretanha disponibilizou £ 75 milhões (US$ 90,5 milhões) para apoiar a produção doméstica de combustível nuclear para usinas de energia, anunciou o governo na segunda-feira.

A medida visa ajudar o Reino Unido a desenvolver alternativas ao abastecimento de combustível russo, de acordo com um comunicado de imprensa publicado no site do governo britânico.

As empresas envolvidas na conversão de urânio, etapa fundamental na produção de combustível nuclear, podem solicitar recursos do fundo para desenvolver uma nova capacidade de conversão no país.

“Este pacote de investimento fortalecerá a segurança energética do Reino Unido, garantindo o acesso a um suprimento seguro e protegido de combustível produzido no Reino Unido para abastecer a frota nuclear do Reino Unido de hoje e de amanhã – eliminando a influência russa,” leia o comunicado de imprensa.













Cerca de 20% da capacidade global de conversão de urânio e 40% da capacidade de enriquecimento são de propriedade da Rússia, acrescentou. Em 2020, 16% da eletricidade do Reino Unido veio de suas seis usinas nucleares.

O fundo foi anunciado depois que os líderes do G7 concordaram em junho em reduzir a dependência de bens nucleares civis e afins da Rússia.

À luz da crise global de energia causada em parte pelas sanções impostas à Rússia, um importante fornecedor, o Reino Unido buscou fontes alternativas de energia que fossem confiáveis, acessíveis, de baixo carbono e geradas no país. Segundo o governo, as novas capacidades nucleares são uma parte importante do esforço do país para garantir maior independência energética.

Críticos como o Greenpeace, no entanto, apontam que a energia nuclear é incrivelmente cara, perigosa e lenta de construir.

