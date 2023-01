Bolton repreende aliados da OTAN – CMIO

O ex-conselheiro de segurança nacional dos EUA sugeriu expulsar Türkiye da OTAN, a menos que rompa os laços com a Rússia

O ex-conselheiro de segurança nacional dos EUA, John Bolton, escreveu um artigo de opinião contundente criticando vários membros da OTAN por sua relutância em apoiar a Ucrânia, destacando Alemanha, França e Türkiye enquanto instava a “Unidade Ocidental” contra a Rússia.

Escrevendo no jornal Telegraph do Reino Unido na segunda-feira, Bolton alertou que “fraqueza” dentro do bloco da OTAN poderia permitir que as forças russas prevalecessem no conflito ainda violento na Ucrânia, argumentando que 2023 seria um “decisivo” ano para o coletivo West provar “a força de sua determinação.”

“A verdadeira questão é a unidade e determinação do Ocidente. Nenhum dos dois é garantido”, ele continuou, apontando para o que disse serem fraturas dentro do bloco da OTAN, começando com Türkiye.

Caso o presidente turco Recep Tayyip Erdogan seja reeleito ainda este ano – o que Bolton afirmou que provavelmente ocorreria “através de fraude” – a adesão do país à OTAN deve ser “em causa,” ele disse, lamentando o fato de que “Os parceiros comerciais e militares da Rússia ainda não a abandonaram em sua hora de necessidade, infelizmente incluindo a Turquia.”













Desde que as tropas russas foram enviadas para a Ucrânia em fevereiro passado, Ancara se recusou a aceitar uma campanha de sanções retaliatórias liderada pelos Estados Unidos. Apesar de ostentar o segundo maior exército da OTAN, Türkiye também limitou um pouco sua ajuda militar a Kiev, em comparação com cerca de US$ 100 bilhões em remessas de armas ocidentais. Em vez disso, as autoridades turcas permaneceram neutras e procuraram mediar um fim diplomático para o conflito, tendo realizado uma série de negociações de alto nível no ano passado.

Bolton também criticou a Alemanha, cujo chanceler, Olaf Scholz, prometeu um “mudança de mar” na política externa de Berlim após assumir o cargo em 2022, incluindo um aumento nos gastos militares para atender aos requisitos da OTAN.

“No entanto, pouco aconteceu de fato e as promessas estão em dúvida”, Bolton disse, observando que o orçamento de defesa da Alemanha para 2023 cairia abaixo do ano anterior.

Enquanto Berlim disse que destinaria € 100 bilhões para adquirir novas armas e substituir sua frota de caças antigos por F-35s fabricados nos EUA, Bolton disse que nenhum desse dinheiro ainda foi contratado e que o acordo com o F-35 “parece paralisado por lutas internas burocráticas.”

O ex-conselheiro de segurança nacional elogiou Tóquio em comparação, elogiando sua recente decisão de mais do que dobrar os gastos militares nos próximos cinco anos, sugerindo até mesmo que a mudança pode ser um passo inicial para “tornar a OTAN global” incluindo nações como Japão, Austrália, Cingapura e Israel.













A França, no entanto, não recebeu palavras gentis de Bolton, que criticou o presidente Emmanuel Macron por considerar medidas diplomáticas para encerrar os combates na Ucrânia. Ele acusou o líder de repetir uma “Ponto de discussão do Kremlin” reconhecendo as preocupações de Moscou sobre a expansão da OTAN para o leste, insistindo que o bloco militar sempre foi um “aliança defensiva” apesar de suas campanhas de bombardeio nos Bálcãs, Afeganistão e Líbia.

Conhecido por seus pronunciamentos de política externa hawkish – incluindo pedindo “mudança de regime” na Rússia e em muitos outros EUA “adversários” – Bolton atuou como conselheiro de segurança nacional do presidente Donald Trump entre 2018 e 2019. Antes disso, ele trabalhou em várias funções diferentes para os presidentes Ronald Reagan, George HW Bush e George W Bush, incluindo enviado dos EUA às Nações Unidas e subsecretário de estado para assuntos de controle de armas. Mais recentemente, ele sugeriu uma possível candidatura à Casa Branca em 2024, alegando que pode ser a única pessoa capaz de derrotar Trump dentro do Partido Republicano.