O Aeroporto Internacional de Damasco foi forçado a suspender as operações na manhã de segunda-feira, depois que um ataque de míssil israelense deixou dois soldados mortos e danificou as instalações, informou o Ministério da Defesa da Síria.

Aviões israelenses atingiram o aeródromo e as áreas vizinhas por volta das 2h, horário local, escreveu o ministério em um post no Facebook.

Os mísseis vieram da direção do Mar da Galiléia, também chamado de Lago Tiberíades, localizado em território israelense, cerca de 100 quilômetros a sudoeste da capital síria.

“A agressão deixou dois militares mortos e outros dois feridos, causando danos materiais e colocando o aeroporto fora de serviço”, disse. a postagem lida.

As Forças de Defesa de Israel não confirmaram o ataque, de acordo com sua política de longa data de não discutir operações fora do país.













Israel atacou repetidamente o território sírio desde o início da guerra civil em 2011, com o objetivo de atingir os ativos iranianos. Teerã – juntamente com Moscou – está ajudando Damasco em sua luta contra grupos terroristas.

Durante seu mandato anterior como primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu reconheceu em um ponto que “centenas” de tais greves ocorreram ao longo dos anos.

O Aeroporto Internacional de Damasco, localizado 30 quilômetros a sudeste da capital síria, e um aeródromo na cidade de Aleppo, foram atingidos por ataques das IDF várias vezes no ano passado.

As autoridades sírias condenaram os ataques israelenses, dizendo que eles violam a soberania do país e a lei internacional.