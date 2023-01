Ataques aéreos de Israel matam 6 soldados na Síria, dizem militares russos

“No dia 2 de janeiro , entre 02h00 e 02h06 [entre 21h00 e 21h06, no horário de Brasília], quatro aviões F-16 da Força Aérea israelense, da área das colinas de Golã, sem entrar no espaço aéreo sírio, atacaram instalações militares nos aeródromos de Duvali e Blay, perto de Damasco, com mísseis guiados”, disse o major-general Yegorov.